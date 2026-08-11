Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з днем народження

За роки спільного життя Шевченко та Пазік стали батьками чотирьох синів

«З днем народження, моє кохання», – написав Шевченко

Легенда українського футболу та президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко зворушливо привітав з 48-річчям свою дружину Крістен Пазік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Шевченка.

«З днем народження, моє кохання», – написав Шевченко.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилися у 2001 році в Мілані після показу відомого італійського дизайнера Джорджіо Армані. На той час Пазік працювала моделлю, а український футболіст взяв участь у показі як модель.

Вже у 2004 році пара одружилася. Весілля відбулося у закритому форматі на території гольф-клубу.

За роки спільного життя Шевченко та Пазік стали батьками чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин. Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.