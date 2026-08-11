Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з днем народження

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з днем народження
За роки спільного життя Шевченко та Пазік стали батьками чотирьох синів

«З днем народження, моє кохання», – написав Шевченко

Легенда українського футболу та президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко зворушливо привітав з 48-річчям свою дружину Крістен Пазік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook Шевченка.

«З днем народження, моє кохання», – написав Шевченко.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилися у 2001 році в Мілані після показу відомого італійського дизайнера Джорджіо Армані. На той час Пазік працювала моделлю, а український футболіст взяв участь у показі як модель.

Вже у 2004 році пара одружилася. Весілля відбулося у закритому форматі на території гольф-клубу.

За роки спільного життя Шевченко та Пазік стали батьками чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин. Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.

Теги: Андрій Шевченко НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберто Манчіні та Габріеле Оріалі знову працюватимуть разом
Манчіні сформував тренерський штаб збірної Італії
7 серпня, 20:53
Кевін Де Брюйне отримав варіант за океаном
«Інтер Маямі» відновив інтерес до екслідера «Манчестер Сіті» – ЗМІ
3 серпня, 12:26
Наживо протистояння ПАОК – «Динамо» транслюватимуть «Київстар ТБ» і «2+2»
ПАОК – «Динамо»: де дивитися вирішальну гру другого раунду кваліфікації Ліги Європи
30 липня, 12:16
Леонардо Бонуччі отримав шанс продовжити роботу в італійській збірній
Манчіні зібрався залучити в штаб збірної Італії чемпіона Європи-2020
29 липня, 16:37
Крістіан Біловар та Яна Суркіс одружені з липня 2023-го
Донька Суркіса заступилася за захисника «Динамо» Біловара і відповила хейтерам
28 липня, 16:10
Родрі визнали найкращим футболістом ЧС-2026
Найкращий гравець мундіалю збирається змінити клуб: стала відома сума трансферу
27 липня, 15:15
Гравці «Реала» у новій гостьовій формі
«Реал» презентував виїзну форму на новий сезон
23 липня, 14:20
«Динамо» вже стартувало у єврокубках і подолало перший раунд відбору Ліги Європи
Учасники єврокубків зможуть офіційно переносити свої матчі в Чемпіонаті України з футболу
21 липня, 15:45
Руді Гарсія став безробітним
Чвертьфіналіст Чемпіонату світу 2026 несподівано залишився без головного тренера
20 липня, 18:30

Скотч. Спорт

Після 10 років разом: Роналду та Джорджина Родрігес офіційно стали подружжям
Після 10 років разом: Роналду та Джорджина Родрігес офіційно стали подружжям
Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з днем народження
Андрій Шевченко зворушливо привітав дружину з днем народження
Канадська поп-зірка Tate McRae розійшлася з олімпійським чемпіоном з хокею
Канадська поп-зірка Tate McRae розійшлася з олімпійським чемпіоном з хокею
Дівчина новачка бразильського гранда «відправила» футболіста до френдзони на презентації
Дівчина новачка бразильського гранда «відправила» футболіста до френдзони на презентації
З автомобіля футболіста «Вердера» невідомі вкрали всі чотири колеса (фото)
З автомобіля футболіста «Вердера» невідомі вкрали всі чотири колеса (фото)
Костюк кумедно перестаралася з подарунками для фанатів у Торонто
Костюк кумедно перестаралася з подарунками для фанатів у Торонто

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua