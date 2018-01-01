Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»

Актер подтвердил, что съемки продолжения сериала приостановлены

В интервью Den of Geek Мартин подтвердил, что пока «Шерлок», что называется, «поставлен на паузу», и ему неизвестно, когда именно Моффат и Гэтисс решат вернуться к сериалу и снять 5 сезон.

«Мне кажется, после четвертого сезона все мы хотели слегка отдохнуть от этого безумия», рассуждает Мартин. «Люди хотя больше «Шерлока», и это замечательно, я очень этому рад. Но лично я хотел бы на какое-то время взять перерыв, отдохнуть от этой… шумихи. Нет, это замечательно, что людям так нравится наш сериал, но эта шумиха заставляет чувствовать давление. Понимаете, о чем я? Тебе нужно их как-то удивить, но, если удивить их слишком сильно, они тебя возненавидят. Вот так все хитро устроено. Это сложно, потому что от сериала очень много ждут – намного больше, чем от всего того, что я когда-либо делал. И я рад, что какое-то время могу от этого отдохнуть».