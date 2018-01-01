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    Шоу-биз

    Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»

    Актер подтвердил, что съемки продолжения сериала приостановлены
    Не успели поклонники «Шерлока» обрадоваться словам Стивена Моффата и Марка Гэтисса о том, что пятому сезону точно быть, как Мартин Фриман решил немножко опустить нас с небес на землю. В новом интервью Фриман, которого в ближайшем будущем можно будет увидеть в «Черной пантере» Marvel, не избежал, разумеется, вопросов о
    • Сьогодні, 17:01
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    Мартин Фриман и Бенедикт Камбербэтч
    Мартин Фриман и Бенедикт Камбербэтч

    Актер подтвердил, что съемки продолжения сериала приостановлены

    Не успели поклонники «Шерлока» обрадоваться словам Стивена Моффата и Марка Гэтисса о том, что пятому сезону точно быть, как Мартин Фриман решил немножко опустить нас с небес на землю. В новом интервью Фриман, которого в ближайшем будущем можно будет увидеть в «Черной пантере» Marvel, не избежал, разумеется, вопросов о «Шерлоке» и признался, что хотел бы отдохнуть от шумихи вокруг сериала (и от самого сериала заодно).

    В интервью Den of Geek Мартин подтвердил, что пока «Шерлок», что называется, «поставлен на паузу», и ему неизвестно, когда именно Моффат и Гэтисс решат вернуться к сериалу и снять 5 сезон.

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    Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»
    Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»
    Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»
    Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»
    Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»
    Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»
    Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»
    Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»

    «Мне кажется, после четвертого сезона все мы хотели слегка отдохнуть от этого безумия», рассуждает Мартин. «Люди хотя больше «Шерлока», и это замечательно, я очень этому рад. Но лично я хотел бы на какое-то время взять перерыв, отдохнуть от этой… шумихи. Нет, это замечательно, что людям так нравится наш сериал, но эта шумиха заставляет чувствовать давление. Понимаете, о чем я? Тебе нужно их как-то удивить, но, если удивить их слишком сильно, они тебя возненавидят. Вот так все хитро устроено. Это сложно, потому что от сериала очень много ждут – намного больше, чем от всего того, что я когда-либо делал. И я рад, что какое-то время могу от этого отдохнуть».

    Джерело: popcornnews

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