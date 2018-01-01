Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от «Шерлока»
- Сьогодні, 17:01
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Мартин Фриман и Бенедикт Камбербэтч
Актер подтвердил, что съемки продолжения сериала приостановлены
Не успели поклонники «Шерлока» обрадоваться словам Стивена Моффата и Марка Гэтисса о том, что пятому сезону точно быть, как Мартин Фриман решил немножко опустить нас с небес на землю. В новом интервью Фриман, которого в ближайшем будущем можно будет увидеть в «Черной пантере» Marvel, не избежал, разумеется, вопросов о «Шерлоке» и признался, что хотел бы отдохнуть от шумихи вокруг сериала (и от самого сериала заодно).
В интервью Den of Geek Мартин подтвердил, что пока «Шерлок», что называется, «поставлен на паузу», и ему неизвестно, когда именно Моффат и Гэтисс решат вернуться к сериалу и снять 5 сезон.
«Мне кажется, после четвертого сезона все мы хотели слегка отдохнуть от этого безумия», рассуждает Мартин. «Люди хотя больше «Шерлока», и это замечательно, я очень этому рад. Но лично я хотел бы на какое-то время взять перерыв, отдохнуть от этой… шумихи. Нет, это замечательно, что людям так нравится наш сериал, но эта шумиха заставляет чувствовать давление. Понимаете, о чем я? Тебе нужно их как-то удивить, но, если удивить их слишком сильно, они тебя возненавидят. Вот так все хитро устроено. Это сложно, потому что от сериала очень много ждут – намного больше, чем от всего того, что я когда-либо делал. И я рад, что какое-то время могу от этого отдохнуть».
Джерело: popcornnews