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    Жизнь

    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта

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    Брэд Питт и Анджелина Джоли - Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Брэд Питт и Анджелина Джоли

    Дорогие гаджеты – единственный способ для голливудского актера не потерять связь с наследниками

    После долгого бракоразводного процесса Брэда Питта и Анджелины Джоли все шестеро детей остались с матерью. Актриса уверена, что дорогие подарки могут разбаловать наследников, чего ей бы не хотелось. Недавно она забрала их с собой на съемки в Нью-Мексико.

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    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта
    Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта

    Брэд Питт пытается произвести впечатление на детей. В отличие от бывшей супруги, он готов задаривать наследников дорогими подарками. Таким образом он хочет показать свою любовь. Анджелина Джоли злится, но не может детям запретить общаться с отцом.

    «Брэд отправлял им продуманные и щедрые подарки, такие, как смартфоны или ноутбуки, а также сертификаты, на которые они могут купить то, что захотят», – рассказал инсайдер порталу Radar.Online.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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