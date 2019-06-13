Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта



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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Дорогие гаджеты – единственный способ для голливудского актера не потерять связь с наследниками

После долгого бракоразводного процесса Брэда Питта и Анджелины Джоли все шестеро детей остались с матерью. Актриса уверена, что дорогие подарки могут разбаловать наследников, чего ей бы не хотелось. Недавно она забрала их с собой на съемки в Нью-Мексико.

Брэд Питт пытается произвести впечатление на детей. В отличие от бывшей супруги, он готов задаривать наследников дорогими подарками. Таким образом он хочет показать свою любовь. Анджелина Джоли злится, но не может детям запретить общаться с отцом.

«Брэд отправлял им продуманные и щедрые подарки, такие, как смартфоны или ноутбуки, а также сертификаты, на которые они могут купить то, что захотят», – рассказал инсайдер порталу Radar.Online.