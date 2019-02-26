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    Жизнь

    Анджелина Джоли с детьми посетила показ фильма в Нью-Йорке

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    Анджелина Джоли с детьми - Анджелина Джоли с детьми посетила показ фильма в Нью-Йорке
    Анджелина Джоли с детьми

    На публике актриса появилась в элегантном образе

    43-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли вышла в свет вместе с шестью своими детьми: 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло и 10-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Актриса вместе с дочерьми и сыновьями появилась на специальном показе картины «Мальчик, который обуздал ветер» в Нью-Йорке. Надо сказать, что Анджелина нередко попадает под прицелы фотографов вместе с детьми в Лос-Анджелесе, однако в полном составе они в свет выходят крайне редко.

    На публике актриса вчера появилась в элегантном образе. Она была одета в черные брюки, темно-синее длинное пальто и классические лодочки. Ее дети, которые в повседневной жизни предпочитают комфортную одежду и стиль casual, на этот раз прекрасно гармонировали со своей матерью. Все они были одеты в черно-белые классические наряды (разве что Нокс отличился и отдал предпочтение серой цветовой гамме).

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