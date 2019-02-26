Анджелина Джоли с детьми посетила показ фильма в Нью-Йорке



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Анджелина Джоли с детьми

На публике актриса появилась в элегантном образе

43-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли вышла в свет вместе с шестью своими детьми: 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло и 10-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Актриса вместе с дочерьми и сыновьями появилась на специальном показе картины «Мальчик, который обуздал ветер» в Нью-Йорке. Надо сказать, что Анджелина нередко попадает под прицелы фотографов вместе с детьми в Лос-Анджелесе, однако в полном составе они в свет выходят крайне редко.

На публике актриса вчера появилась в элегантном образе. Она была одета в черные брюки, темно-синее длинное пальто и классические лодочки. Ее дети, которые в повседневной жизни предпочитают комфортную одежду и стиль casual, на этот раз прекрасно гармонировали со своей матерью. Все они были одеты в черно-белые классические наряды (разве что Нокс отличился и отдал предпочтение серой цветовой гамме).



