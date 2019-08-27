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    Жизнь

    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал

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    Анджелина Джоли - Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли

    Впервые Джоли стала свидетельницей гуманитарного кризиса во время съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» в Камбодже в 2001 году

    44-летняя Анджелина Джоли пополнила ряды видеоблогеров – актриса завела YouTube-канал, на котором уже опубликовала два ролика. Оба они посвящены ее работе в качестве спецпосланника ООН: на одном из них она выступает на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке весной этого года, а на другом – с докладом на завтраке Women in Entertainment журнала The Hollywood Reporter в 2017 году.

    Очевидно, что канал Джоли будет посвящен исключительно ее гуманитарной работе. В его описании говорится о том, как и когда Джоли была назначена спецпосланником ООН и чему посвящена ее деятельность в организации.

    Впервые Джоли стала свидетельницей гуманитарного кризиса во время съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» в Камбодже в 2001 году, где тогда шла война. Вернувшись домой, она связалась с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев для получения дополнительной информации о других проблемных точках во всем мире. Позже она стала посещать конфликтные районы и лагеря беженцев по всему миру. Она не раз говорила, что главная ее цель – информировать общественность о тяжелом положении этих людей.

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    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал
    Анджелина Джоли завела свой YouTube-канал

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    актриса
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