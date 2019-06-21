Анна Седокова в синем купальнике прокатилась по пляжу на квадроцикле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова

36-летняя певица вызвала восхищение у местных жителей и туристов на Миконосе

Звезда показала свои навыки вождения по песку.

Анна Седокова сейчас отдыхает на греческом острове Миконос. Каждый день исполнительница делится яркими моментами своего отдыха. На этот раз она опубликовала видео, на котором лихо управляла квадрациклом. Звезда в сиреневом бикини сначала сделала круг на дороге, а затем отправилась на пляж. Анна призналась, что из-за такого вождения ее назвали сумасшедшей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 20 Июн 2019 в 8:13 PDT

«Ты crazy» - кричал мне мужчина на пляже, а как в этом мире оставаться нормальной? Жизнь, с ее удивительными сценариями, каждую секунду выбивает тебя из привычной дороги. И только ты как бы на секундочку вроде понимаешь , что происходит , как раз и «вот новый поворот».Так что, быть crazy- это единственный способ выжить, так и запишите», - написала Седокова в соцсети.





Джерело: graziamagazine.ru