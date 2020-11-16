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    Жизнь

    Архиерей ПЦУ показал, как его мама подготовилась к карантину (фото)

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    facebook.com/yevstr - Архиерей ПЦУ показал, как его мама подготовилась к карантину (фото)
    facebook.com/yevstr

    Мама владыки обновила «карантинный» гардероб

    Архиерей Правослоавной церкви Украины Евстратий Зоря показал, как его мама приготовилась к обновленному карантину. Фото появилось в Фейсбуке священнике. На нем позирует женщина в черном худи с котиком, строительных перчатках, а также защитной маске с котиком.

    «Мама готова к обновленному карантину. Убежден, что чувство юмора и котики помогают держать крепче иммунитет», - написал архиерей.

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    Архиерей ПЦУ показал, как его мама подготовилась к карантину (фото)
    Архиерей ПЦУ показал, как его мама подготовилась к карантину (фото)
    facebook.com/yevstr

    Подписчики владыки с одобрениеv встретили обновленный гардероб его матери.

    «Аааа! Какая крутая Мама! Дай ей Бог здоровья! И всей семье!», «Вам повезло! У Вас очень драйвовая мама!!», «Крутезна мама», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости семья коронавирус иммунитет
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