Архиерей ПЦУ показал, как его мама подготовилась к карантину (фото)

Мама владыки обновила «карантинный» гардероб

Архиерей Правослоавной церкви Украины Евстратий Зоря показал, как его мама приготовилась к обновленному карантину. Фото появилось в Фейсбуке священнике. На нем позирует женщина в черном худи с котиком, строительных перчатках, а также защитной маске с котиком.

«Мама готова к обновленному карантину. Убежден, что чувство юмора и котики помогают держать крепче иммунитет», - написал архиерей.

Подписчики владыки с одобрениеv встретили обновленный гардероб его матери.

«Аааа! Какая крутая Мама! Дай ей Бог здоровья! И всей семье!», «Вам повезло! У Вас очень драйвовая мама!!», «Крутезна мама», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.