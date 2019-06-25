Архитекторы предложили сделать крышу Нотр-Дама надувной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: shepard studio

По задумке она будет взлетать над собором по ночам и возвращаться на здание днем

Архитектурное бюро Shepherd Studio предложило установить на собор Парижской Богоматери розовую надувную крышу. Проект, получивший название Divine Intervention, предлагают использовать как временное решение, пока собору не вернут первоначальный вид. По задумке архитекторов крыша будет взлетать над собором по ночам и возвращаться на здание днем.

В конце мая сенат Франции принял законопроект, согласно которому собор должны восстановить до начала Олимпийских игр в 2024 году. При этом парламентарии также утвердили, что Нотр-Дам после реконструкции должен выглядеть так же, как до пожара.

Ранее архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предлагало сделать крышу собора стеклянной и разбить там сад.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел пожар, в результате которого крыша, шпиль и часы здания полностью обрушились. Каменный каркас удалось спасти.

Джерело: Esquire