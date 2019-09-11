Ария от Данилевича, дефиле от Доманского и танец от Дикусара – в первом выпуске нового сезона «Круче всех»



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В субботу, 14 сентября, в 20:30 на «Интере» – премьера нового сезона детского талант-шоу «Круче всех»

Проекта, который мотивирует детей и взрослых, мам и пап, внуков и бабушек, педагогов и тренеров стремиться к новым вершинам вопреки любым трудностям. Для ведущих Андрея Доманского и Андрея Данилевича встреча с новыми одаренными и неординарными участниками – большая радость и серьезное испытание, ведь в каждом выпуске нового сезона их ждет настоящий экшн! Смогут ли они пройти его с честью и соответствовать уровню талантов и достижений чудо-детей?

В первом выпуске нового сезона «Круче всех» Андрей Доманский и Андрей Данилевич встретятся с семью талантливыми детьми и одним известным взрослым, узнают, что такое собачья ревность, исполнят арию из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и будут щедро засыпаны тысячей воздушных шариков.

Впервые в проекте «Круче всех» примет участие девочка из Объединенных Арабских Эмиратов – 7-летняя мнемотехник Доминик Ричи. Доминик родилась в Украине, но сейчас живет с родителями в Абу-Даби и учится развивать память у тренера Анны Лютовой, несколько воспитанников которой уже принимали участие в талант-шоу. Чем удивит ведущих и зрителей Доминик? И почему после ее выступления оба Андрея задумаются о новом обучении?

Среди героев первого выпуска – юная дрессировщица, победительница чемпионатов по кинологическому фристайлу, 8-летняя одесситка Александра Салий. Чтобы оценить достижения Саши, Андрею Доманскому придется самому превратиться в дрессировщика. А точнее – в того самого человека, на котором оттачивают умение собак охранять объект. Удастся ли ему втереться в доверие к милым цвергшнауцерам Кате и Софе? И почему после этого номера на ногах Доманского и Данилевича появились следы от собачьих зубов?

Также в этой программе – выступление абсолютного чемпиона Украины по прыжкам на акробатической дорожке, 9-летнего Ивана Пузанова из Геническа. Этот серьезный молодой человек завоевал чемпионский титул в 8 лет и твердо намерен к 16 годам взять «золото» на Олимпийских играх! Ваня уверен: каратэ – это для девчонок, вот попробуйте в акробатике достичь успеха! На строгий суд ведущих и зрителей Иван Пузанов представит собственный хит-парад гимнастических элементов. Сумеет ли мальчик победить Андрея Доманского на дружеском мини-чемпионате и переманить мастера спорта по триатлону Андрея Данилевича в гимнасты?

Еще одна участница первого выпуска – 11-летняя Таисия Старостюк из Броваров – сама создает одежду. Девочка уже подготовила первую дизайнерскую коллекцию из 10 образов, которую продемонстрирует на сцене «Круче всех». И это при том, что дизайном одежды Тая занялась всего год назад! За это время мама юного модельера тоже научилась шить и даже устроилась работать в ателье. Поддерживает хобби внучки и бабушка. Таисия не только презентует на сцене талант-шоу свою модную коллекцию, но и поможет Андрею Доманскому разобраться, что же нужно надевать на пляжную вечеринку, а что – на красную дорожку пафосного фестиваля. А как юная дизайнер оценит внешний вид щеголя и модника Андрея Данилевича?

Победитель престижного циркового конкурса им. Юрия Никулина, обладатель Гран-при по спортивному жонглированию – это далеко не все титулы 13-летнего Богдана Самарова из Брянска. Но команда проекта придумала для парня каверзное испытание: сможет ли он так же мастерски жонглировать фактами, как булавами или мячиками? И сколько яблок понадобится для урока по жонглированию Андрею Данилевичу?

Чтобы поддержать еще одну участницу – 6-летнюю танцовщицу соло, киевлянку Агату Бузыкину – в студию «Круче всех» приедет известный танцор и хореограф Дмитрий Дикусар. Агата занимается бальными танцами всего два года, но уже завоевывает первые места на различных чемпионатах и конкурсах. Огорчает девочку одно – отсутствие партнера. Ведущие «Круче всех» предложат Агате на выбор сразу троих известных украинских танцоров. Кто будет конкурировать в битве за танец с талантливой девочкой?

На сцену шоу в этот вечер также выйдет 11-летний вокалист из Львовской области Артур Галас, который в этом году представлял Украину на «Славянском базаре» и завоевал второе место в детском конкурсе. У этого талантливого мальчика – непростая задача: помочь ведущим спеть арию из «Нотр-Дам де Пари». Мало того, что слова будут далеки от оригинального текста, так еще и Андрей Данилевич – практически не поющий ведущий. Каким будет новое трио в мире мюзиклов – Артур Галас, Андрей Доманский и Андрей Данилевич – увидим и оценим уже в эту субботу!