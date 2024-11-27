Археологи виявили найстарішу у США вогнепальну зброю

Експерти припускають, що гармату ніколи не використовували в бою

Найстаріша зі знайдених вогнепальна зброя раніше належала сумнозвісному конкістадору Васкесу де Коронадо

Американські дослідники знайшли у штаті Арізона бронзову гармату, яка виявилась найстарішою на континентальній частині Сполучених Штатів вогнепальною зброєю. Про це пише Popular Science.

Вчені вважають, що найстаріша зі знайдених вогнепальна зброя раніше належала сумнозвісному конкістадору Васкесу де Коронадо. У 1539 році іспанець заклав майно своєї дружини, щоб профінансувати експедицію до Північної Америки.

Зазначається, що разом із 350 солдатами конкістадор намагався знайти легендарні, нібито казково багаті Сім золотих міст, яких насправді не існувало. Замість пошуків багатств Коронадо та його люди три роки грабували, поневолюючи та вбиваючи місцеве корінне населення регіону.

Під час дослідження руїн кам’яної споруди у долині Санта-Крус науковці виявили бронзову гармату, а також банку з-під оливок, уламки скла, європейський глиняний посуд і частини зброї. Бронзова гармата мала вагу понад 18 кілограмів. Виріб був призначений для оборони, зазвичай його встановлювали на дерев’яній основі на фортифікаційних стінах. Через значні розміри гармати її можна було використовувати за участі двох солдатів.

Також науковці з’ясували, що «настінна рушниця» мала звичайне лиття, на відміну від більш вишуканих гармат іспанського виробництва. Ця особливість вказує на те, що зброю сконструювали в Мексиці чи на Карибах.

Експерти припускають, що гармату ніколи не використовували в бою.

Нагадаємо, у Йорданії в центрі міста Петра виявили раніше невідому гробницю, на неї натрапили археологи під час досліджень у храмі Ель-Хазне. Під спорудою знайшли давню могилу, де були останки щонайменше 12 людей, а також безліч артефактів. Вік об'єкту становить щонайменше дві тисячі років.

До слова, у Туреччині знайдено прикраси, яким приблизно 10 тисяч років. У Сефертепе археологи під час розкопок знайшли дві надзвичайно цінні намистини із зображенням людей і тварини.

Також у Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, і виявили дві вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років.