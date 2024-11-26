Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»

Атаки стали продовженням операцій останніх тижнів, спрямованих проти контрабандних маршрутів сирійського режиму в цьому регіоні

25 листопада ввечері військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по маршрутах уздовж сирійсько-ліванського кордону, що використовуються для контрабандної передачі зброї терористичній організації «Хезболла». Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як зазначається, атаки стали продовженням операцій останніх тижнів, спрямованих проти контрабандних маршрутів сирійського режиму в цьому регіоні.

«Це черговий крок у постійних зусиллях ізраїльської армії з послаблення потенціалу підрозділу 4400 «Хезболли», який відповідає за контрабанду зброї, що використовується в терористичних нападах на ізраїльське цивільне населення та сили ЦАХАЛу», – йдеться у повідомленні.

Військові Ізраїлю також зазначили, що за підтримки сирійського режиму, «Хезболла» продовжує систематично використовувати цивільну інфраструктуру для своєї терористичної діяльності.

Нагадаємо, як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон протягом 36 годин оголосять про припинення вогню в Лівані між Ізраїлем і угрупованням «Хезболла». Як повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник, Кабінет міністрів Ізраїлю планує затвердити текст угоди у вівторок, 26 листопада.

Раніше ізраїльські чиновники заявили, що угода про припинення війни наближається, хоча деякі питання залишаються невирішеними. Два високопоставлених ліванських чиновника висловили стриманий оптимізм, навіть попри те, що Ізраїль продовжує обстріли з авіації, а «Хезболла» – ракетні удари.

Нагадаємо, Ізраїль підписав угоду про припинення вогню з ліванським рухом «Хезболла» і тепер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу працює над тим, як подати його громадськості.

Радник президента США Амос Хохштейн заявив ізраїльським офіційним особам, що це їх останній шанс просунутися в реалізації угоди і що, якщо вони її не ухвалять, він відмовиться від своїх зусиль. У такому разі Ізраїлю та «Хезболлі» доведеться чекати на вступ на посаду обраного президента Дональда Трампа в січні.

Раніше «Хезболла» випустила по Ізраїлю 250 ракет. Бойовики ліванського угруповання «Хезболла» обстріляли ракетами передмістя Тель-Авіва. Поліція повідомила, що ракети впали у районі Петах-Тіква на східній стороні ізраїльської столиці, кілька людей отримали незначні поранення.

Також повідомлялося, що в результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.