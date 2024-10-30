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Вибори в США: можливі наслідки для демократії та світу

glavcom.ua
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Чим закінчаться вибори у США
фото: AP

«Навіть якщо Трамп програє і вибори, і свою юридичну битву, міф про «вкрадені вибори» може мати руйнівні наслідки для американської демократії»

Вибори в США. Що буде після голосування: основні сценарії.

До голосування залишилося 7 днів, тож варто нагадати що може бути після голосування. Бо там є кілька сценаріїв, які можуть спричинити конфлікти та затягнути визначення переможця.

Шанси наразі практично рівні. Згідно з останніми даними, Камала Гарріс має невелику перевагу над Дональдом Трампом, близько 0,8–1,9% на національному рівні. Проте Трамп має сильні позиції у низці ключових штатів, і ці результати можуть виявитися вирішальними для підрахунку голосів виборщиків. Такі штати, як Пенсільванія, Джорджія та Невада, залишаються непередбачуваними і мають потенціал принести Трампу перемогу.

Система виборів в США, де кандидат, який набирає найбільше голосів, не завжди стає президентом доволі конфліктогенна сама по собі. Крім того, між голосуванням 5 листопада і затвердженням результатів виборів Конгресом пройде два місяці, в які може трапитись різне.

Така система потребує високої довіри до себе, але наразі США посідають останнє місце серед країн G7 за рівнем довіри до виборчої системи і судів, тож чим більше конфліктів навколо виборів – тим менше довіри.

Тож, які сценарії після 5 листопада можливі?

Нічия в колегії виборців

Це найменш ймовірний сценарій, коли Камала Гарріс і Дональд Трамп отримують однакову кількість голосів у колегії виборців. У такому випадку наступного президента обере Палата представників, причому кожен штат матиме один голос. Навіть якщо Гарріс переможе на всенародному голосуванні, ймовірно, Трамп стане президентом.

Перемога Трампа

У разі перемоги Трампа демократи можуть оскаржити результати в ключових штатах. Частина справ може потрапити до Верховного суду, де троє суддів були призначені самим Трампом і повʼязані з його колом чисельними корупційними скандалами. Це створює ризик того, що демократи вважатимуть рішення несправедливими. Проте більшість обраних демократів, ймовірно, приймуть рішення суду, як це було у 2000 році під час виборів Буш-Гор (тоді штатом «розколу» була Флорида, де губернатором був брат одного з кандидатів – Буша).

Перемога Гарріс

У разі перемоги Гарріс Трамп буде боротися до талого. Трамп всю кампанію просуває тезу, що демократи готують масові фальсифікації і продовжує повторювати тезу, що вибори 2020 року були сфальсифіковані. Це твердження підтримують близько 70% виборців-республіканців, що демонструє силу конспірологічних теорій серед виборчого електорату.

Тож Трамп та його команда готуються в разі поразки до боротьби з апеляцією до власної конспірології. Республіканський національний комітет вже підготував кілька сотень позовів, які можуть бути використані для оскарження результатів виборів. Однак цей сценарій може не досягти успіху юридично, оскільки губернатори ключових штатів готові підтвердити результати виборів.

Чому така невизначеність в принципі небезпечна?

Навіть якщо Трамп програє і вибори, і свою юридичну битву міф про «вкрадені вибори» може мати руйнівні наслідки для американської демократії. Це призведе до зростання політичного насильства і деградації демократичних інституцій, підриваючи довіру до виборної системи.

На фоні згаданої недовіри до судової системи через її політизацію, а також поляризації американського суспільства загалом, вразливість США буде зростати незалежно від переможця. Тільки якщо результати виборів будуть більш-менш незаперечним, США можуть уникнути чергового конфлікту. І тільки якщо політика нового президента буде спрямована на подолання розколу суспільства, США зможуть утримати статус ключового світового гравця.

За що тут вболівати Україні? Для нас важлива американська допомога і її стабільність. Або хоча б якась визначеність. Тому можливий мінімум – клята визначеність результату і гарантована стабільність у трансфері влади. Бо якщо невизначеність затягнеться до січня – ми матимемо ще 2 місяці невизначеності і від поточної, і від наступної адміністрації. Такі справи.

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Джерело
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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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