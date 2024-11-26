Стало відомо, скільки ракет Storm Shadow мають союзники України

Україні доступні ракети, які є в арсеналі Великої Британії, Франції та Італії

У світі є понад 2,6 тис. одиниць далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/Scalp. Про це повідомляє Defense Express.

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію ракет. Однак скільки саме ракет було передано, та скільки їх залишилось у партнерів офіційно не розголошується.

За даними Defense Express, Британія замовила виготовлення 900 ракет, а Франція – 500 Scalp 1997 році. А у 1999 році ще 200 ракет замовила Італія. Також ракети також замовляли країни, як навряд будуть їх постачати Україні. Наприклад ОАЕ, які у 1997 році замовляли схожі на Storm Shadow ракети під назвою Black Shaheen у кількості 600 одиниць. Греція замовляла 90 одиниць у 2000 та 2003 роках.

Саудівська Аравія замовила 200 цих ракет у 2006 році. А Катар замовив 140 ракет у 2015 році. Ймовірно, Індія теж могла замовити невелику кількість Storm Shadow у 2016 році разом із Rafale. Однак останнім замовником став Єгипет – він отримав їх разом із замовленими французькими винищувачами у другій половині 2010-х. З цього можна зробити висновок, що у світі є понад 2,6 тис. одиниць, і ще невідома кількість для Індії та Єгипту.

Виробник Storm Shadow/Scalp заявляв, що станом на 2017 рік офіційно було вироблено та замовлено близько 3 тис. ракет, а кількість наявних та майбутніх операторів – дев’ять. З цього слідує, що кількість операторів, включно з Саудівською Аравією, а також орієнтовна загальна кількість замовлених крилатих ракет збігається.

Як зазначає ЗМІ, Україні доступні ракети, які є в арсеналі Великої Британії, Франції та Італії. Тобто це близько 1,6 тис. ракет. При цьому частину з цієї кількості, близько 100 штук, могли використати під час різних операцій, починаючи з 2003 року в Іраку.

Варто враховувати і відновлення та обслуговування наявних ракет. Адже Франція та Велика Британія замовляли ремонт «середини життєвого циклу» у 2017 році з планом отримати перші відновленні крилаті ракети у 2020. Попри те, що перші плани могли не охоплювали всі ракети, то після 2022 року вони точно мали бути розширені.

Як наголошує Defense Express, ще один фактор – це додаткове виробництво Storm Shadow. Адже замовники, скоріш за все, отримували саме нові ракети. З цього слідує, що виробничі лінії Storm Shadow/Scalp у MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) можуть бути ще «теплими», а виробництво ракет цілком може вестись. Хоча ані Лондон, ані Париж, ані MBDA про додаткові замовлення на них не повідомляли.

Нагадаємо, Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. Раніше росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області.

До слова, уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Як повідомлялося, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.