Під час розкопок у Криму рашисти пошкодили українську історичну локацію і завдали шкоди

Експедицію, яку очолив підозрюваний, особисто відвідував Путін

Українські правоохоронці зібрали доказову базу на росіянина, який розграбовує українську культурну спадщину у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють на сторінці Служби безпеки України в соцмережах.

Йдеться про завідувача сектору археології федерального закладу «державний ермітаж» у Санкт-Петербурзі Олександра Бутягіна. За оцінками експертів, його «археологічна експедиція» на півострові завдала Україні понад 200 млн грн збитків.

У 2014 році чоловік очолив експедицію, яку особисто відвідував Путін і яка понад 10 років проводить незаконні розкопки на об'єкті культурної спадщини України в Криму.

Зокрема, група підозрюваного проводила незаконні розкопки на площі сотень квадратних метрів, унаслідок чого рашисти зняли так званий культурний шар українського півострова на глибину майже 2 метри.

Насамперед мова йде про територію українського археологічного комплексу «Стародавнє місто Мірмекій», що розташоване в районі Керчі.

Як встановила експертиза, під час розкопок рашисти пошкодили українську історичну локацію і завдали шкоди на «кругленьку» суму.

На підставі отриманих доказів археологу заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини, вчинене з метою пошуку рухомих предметів, що походять з об’єктів археологічної спадщини).

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти культурної спадщини тисячолітньої Української державності.

Нагадаємо, що отримав підозру зрадник, який у 2014 вивісив прапор Росії над Луганською ОДА. Після захоплення Луганської ОДА Лі Вон Чоль брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів.