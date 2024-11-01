Трамп хоче відсудити $10 млрд у телекомпанії, яка транслювала інтерв'ю Гарріс

Дональд Трамп подав до суду на телекомпанію

Дональд Трамп подав до суду на телекомпанію CBS через інтерв'ю свого суперника від Демократичної партії Камали Гарріс. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з поданням, на початку жовтня в ефірі зазначили, що позов був «вивчений» і вводив в оману.

Позов був поданий до Окружного суду Північного округу Техасу, США. У ньому суд просять відшкодувати збитки щонайменше в розмірі $10 млрд.

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах відбудуться президентські вибори. Головними суперниками перегонів є Камала Гарріс від демократів і Дональд Трамп від республіканців.

До слова, Дональд Трамп випереджує Камалу Гарріс за рівнем підтримки виборців у таких американських штатах, як Джорджія та Аризона. Про це свідчить опитування, проведене Rasmussen Reports і American Thinker.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.