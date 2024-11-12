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Хто стане головою Держдепартаменту США при Трампі: ЗМІ озвучили кандидатів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Хто стане головою Держдепартаменту США при Трампі: ЗМІ озвучили кандидатів
У США є два кандидати на посаду голови Держдепу
фото із відкритих джерел

Hill: Рамасвамі та Рубіо є кандидатами на посаду держсекретаря США при Трампі

Держдепартамент США після інавгурації обраного президента Дональда Трампа може очолити підприємець Вівек Рамасвамі, який був його суперником із передвиборчих перегонів. Про це пише газета The Hill. За даними видання, йому становить конкуренцію сенатор-республіканець Марко Рубіо.

«Рамасвамі безперечно є фігурою, що символічна для MAGA (Make America Great Again, – американське політичне гасло, популяризоване Дональдом Трампом під час його президентської кампанії 2016 року, – «Главком») та частини Республіканської партії. Марко Рубіо може мати перевагу з урахуванням наявності більшого досвіду роботи з міжнародної політики в комітеті з розвідки сенату», – йдеться у статті.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп запропонував призначити члена палати представників штату Нью-Йорк Еліз Стефанік на посаду постійного представника країни при ООН. Зазначається, що сама Стефаник уже прийняла пропозицію.

Крім того, Трамп повідомив, що колишній директор Служби митного та прикордонного контролю США Томас Хоман відповідатиме у новій адміністрації за безпеку кордонів. За його словами, також до обов'язків Хомана входитиме депортація нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, агентство Associated Press писало, що Дональд Трамп у перший день нового президентського терміну може розпочати масову депортацію нелегальних мігрантів. Також він може відкотити політику адміністрації президента США Джо Байдена, що йвідбувається освіти, звільнити тисячі федеральних службовців і помилувати затриманих за участь у заворушеннях у Капітолії 6 січня 2021 року.

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Теги: вибори у США партії США Дональд Трамп Держдепартамент США

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