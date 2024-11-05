Сікорський пояснив, чому Польща не отримала секретні додатки плану перемоги

За словами Сікорського, про таємні додатки плану були поінформовані Німеччина, Франція, Італія та Британія

Раніше Польща висловила бажання ознайомитися з таємними додатками до плану перемоги України

Польща не отримала таємні додатки до плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Причиною цьому стало те, що в них йшлося про зброю, якої немає в Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський в ефірі TVN 24, повідомляє «Радіо Свобода».

«Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не сталося. Йшлося про види зброї, якої в нас немає», – каже він.

За словами Сікорського, про деталі плану були поінформовані Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на звинувачення президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Варшава, попри домовленості, так і не передала Києву свої старі винищувачі МіГ-29.

Нагадаємо, Польща висловила бажання ознайомитися з таємними додатками до плану перемоги України. Для цього країна звертатиметься до української сторони.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії не відбулося жодного поступу.