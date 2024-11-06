Республіканці можуть отримати контроль над сенатом США – Fox News

Контроль до сенату після виборів може перейти до республіканців

Після виборів республіканці можуть отримати щонайменше 51 місце у сенаті США

Республіканці отримають щонайменше 51 місце у сенаті США за підсумками президентських виборів. Про це повідомляє телеканал Fox News. Наголошується, що це дасть партії контроль над верхньою палатою конгресу.

У поточному скликанні члени республіканської партії займають 49 зі 100 місць у сенаті. При цьому демократи спільно з незалежними кандидатами, що їх підтримують, займають більшість – 51 місце.

Раніше букмекерська контора Polymarket оцінила можливість перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах США в 94,3%. У свою чергу, у перемогу демократа Камали Харріс вірять лише 4,5%. Зазначається, що сума ставок на перемогу колишнього глави Білого дому перевищує $1,4 млрд. На перемогу Гарріс поставили лише $912 млн.

До слова, синний спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, отримав значну підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання.