Головна Світ Політика
search button user button menu button

Республіканці можуть отримати контроль над сенатом США – Fox News

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Республіканці можуть отримати контроль над сенатом США – Fox News
Контроль до сенату після виборів може перейти до республіканців
фото із відкритих джерел

Після виборів республіканці можуть отримати щонайменше 51 місце у сенаті США

Республіканці отримають щонайменше 51 місце у сенаті США за підсумками президентських виборів. Про це повідомляє телеканал Fox News. Наголошується, що це дасть партії контроль над верхньою палатою конгресу. 

У поточному скликанні члени республіканської партії займають 49 зі 100 місць у сенаті. При цьому демократи спільно з незалежними кандидатами, що їх підтримують, займають більшість – 51 місце.  

Раніше букмекерська контора Polymarket оцінила можливість перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах США в 94,3%. У свою чергу, у перемогу демократа Камали Харріс вірять лише 4,5%. Зазначається, що сума ставок на перемогу колишнього глави Білого дому перевищує $1,4 млрд. На перемогу Гарріс поставили лише $912 млн. 

До слова, синний спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, отримав значну підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання. 

Читайте також:

Теги: США партії політика вибори у США Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Вибори президента США: Трампа підтримав ще один «хиткий» штат
Вибори президента США: Трампа підтримав ще один «хиткий» штат
Скандальна політикиня українського походження повертається до Конгресу США
Скандальна політикиня українського походження повертається до Конгресу США
Республіканці можуть отримати контроль над сенатом США – Fox News
Республіканці можуть отримати контроль над сенатом США – Fox News
Результати виборів у США: букмекери назвали ім'я нового президента
Результати виборів у США: букмекери назвали ім'я нового президента
Імовірність перемоги Трампа: прогноз New York Times
Імовірність перемоги Трампа: прогноз New York Times
Новий голова Міноборони Ізраїлю назвав свою головну мету
Новий голова Міноборони Ізраїлю назвав свою головну мету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
14K
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
11K
Вибори в США. Онлайн результати на карті
7319
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна

Новини

Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Вчора, 18:15
У Києві тривога тривала більше години
Вчора, 07:16

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua