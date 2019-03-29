Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами



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Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская прибыла в Гилуэлл Парк, чтобы встретиться с юными скаутами и разузнать, как проходит их обучение

Всемирной организации скаутов, которая, к слову, зародилась именно в Великобритании, уже больше 100 лет. Главная задача движения - строительство более терпимого и ответственного мира.

Разумеется, Кейт Миддлтон поддерживает такое стремление, поэтому часто становится гостьей мероприятий организации. Так, сегодня герцогиня приехала в кемпинг Гилуэлл Парк, где проходит обучение скаутов. Там открылось новое направление, куда родители могут отдать детей до 14 лет.

На встречу Кейт прибыла в непривычном для себя спортивном образе. Пока из того, что на ней надето, внимательные фанаты смогли опознать только ботинки See by Chloe.

Джерело: Hello!