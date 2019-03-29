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    Жизнь

    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами

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    Кейт Миддлтон - Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами
    Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кембриджская прибыла в Гилуэлл Парк, чтобы встретиться с юными скаутами и разузнать, как проходит их обучение

    Всемирной организации скаутов, которая, к слову, зародилась именно в Великобритании, уже больше 100 лет. Главная задача движения - строительство более терпимого и ответственного мира.

    Разумеется, Кейт Миддлтон поддерживает такое стремление, поэтому часто становится гостьей мероприятий организации. Так, сегодня герцогиня приехала в кемпинг Гилуэлл Парк, где проходит обучение скаутов. Там открылось новое направление, куда родители могут отдать детей до 14 лет.

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    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами
    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами
    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами
    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами
    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами
    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами
    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами
    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами
    Армейские ботинки и куртка карго: Кейт Миддлтон в необычном луке пришла на встречу с юными скаутами

    На встречу Кейт прибыла в непривычном для себя спортивном образе. Пока из того, что на ней надето, внимательные фанаты смогли опознать только ботинки See by Chloe.

    Джерело: Hello!

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