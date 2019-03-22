За несколько месяцев Меган Маркл потратила на одежду в 4 раза больше, чем Кейт Миддлтон за год



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Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Может, СМИ и поклонники готовы смириться с мыслью, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон нет и никогда не было вражды, но они не перестанут их сравнивать

Недавно компания Love the Sales провела собственные подсчёты и выяснила, что герцогиня Сассекская за несколько месяцев потратила на свой гардероб больше полумиллиона долларов, что в четыре раза больше, чем себе позволила за год Кейт Миддлтон.

Западные СМИ отметили, что Меган Маркл не только нарушила протокол и устроила вечеринку в честь будущего малыша за 200 тыс. долларов, но и примерила 75 различных образов с сентября прошлого года по март. Среди её нарядов были как довольно бюджетные платья от H&M или Aritzia, так и ансамбли стоимостью в 10 тыс. фунтов и дороже, как, например, вечернее платье от Oscar de la Renta, в котором она появилась на торжественной церемонии в Сиднее.

По данным Love the Sales, общая стоимость гардероба герцогини оценивается в 600 тыс. долларов. Для сравнения: Кейт Миддлтон за весь 2017 год потратила на одежду всего 160 тыс. долларов, то есть в четыре раза меньше.

Стоит сразу отметить, что суммы, приведённые Love the Sales, не могут считаться точными. Многие из платьев и костюмов модные бренды могли одалживать и дарить Меган Маркл, поскольку это в разы повышало продажи сразу после публичного выхода герцогини в одежде их марки. Тем не менее, всё это не отменяет факта, что у герцогини Сассекской самый дорогой гардероб среди всех королевских особ.