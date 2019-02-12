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    Жизнь

    Balmain и D&G: журналисты выяснили стоимость пиджаков Ирины Луценко

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    Ирина Луценко - Balmain и D&G: журналисты выяснили стоимость пиджаков Ирины Луценко
    Ирина Луценко
    Фото: Станислав Груздев

    Каждая женщина хочет выглядеть не просто привлекательно, а модно. Но не все украински могут себе это позволить

    Мировые подиумы пестрят разнообразными нарядами, сумочками и новыми трендами. И каждая уважающая себя леди, даже если работает в продуктовом магазине, тщательно следит за рекомендациями Института цвета Pantone и нарядами знаменитостей на красных дорожках, пытаясь в дальнейшем скомбинировать все то, что пылится в платяном шкафу, согласно модным тенденциям.

    Но все это касается только простых украинцев. Если заглянуть в Верховную Раду Украины, то вряд ли вы увидите стоптанные ботинки или юбку времен Ленина и Сталина.

    Украинские журналисты часто обращают внимания на люксовые аксессуары,  обувь и брендовые платья политиков.

    В этот раз, под пристальное внимание СМИ попала представитель президента в парламенте и жена Генпрокурора Ирина Луценко.

    Журналисты издания LB.ua промониторили фотографии на странице Ирины в Facebook и пришли к выводу, что супруга Генпрокурора очень любит брендовые вещи от Balmain и D&G.

    Например, стоимость вот такого твидового жакета, который носит Ирины Луценко, всего $1285,00.


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    Ирина Луценко

    Возможно, замглавы фракции БАП купила его по скидке, как часто любят объяснять дорогие брендовые покупки наши политики. Но и на sale пиджак Balmaine в этой модели вам отдадут не меньше чем за 29012 грн.

    Также в гардеробе супруги Генпрокурора имеется пиджак Dolce&Gabbana. В нем Ирина Луценко появилась на согласительном совете. Такой пиджак изначально стоил € 2150, а сейчас по скидочке - €1075.
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    Стоит отметить, что любит госпожа Луценко не только люксовые пиджаки, но и обувь.
    Совсем недавно сеть обсуждала красные сапоги от модного дома Yves Saint Laurent за €1300, в которых Ирина пришла на заседание Верховной Рады.


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