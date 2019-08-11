Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции



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Белла и Джиджи Хадид Фото: Legion Media

Злоумышленники пробрались на роскошную виллу, которую арендовали девушки

У американских супермоделей 22-летней Беллы и 24-летней Джиджи Хадид произошла неприятность во время отдыха на греческом острове Миконос. Звездных сестер ограбили. Преступники похитили ювелирные украшения, дизайнерскую одежду, модные сумки и солнцезащитные очки. Вернувшись с пляжа, девушки увидели, что их вещи были разбросаны повсюду.

Джиджи Хадид рассказала об этом инциденте. «Нас ограбили. Никогда больше сюда не вернусь. И никому не советую. Лучше потратьте свои деньги в другом месте», – цитирует TMZ слова супермодели.

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