  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции

    • Розсилка
    <p><span>Белла и Джиджи Хадид</span></p> <p><span>Фото: Legion Media</span></p> <p></p> - Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции

    Белла и Джиджи Хадид

    Фото: Legion Media

    Злоумышленники пробрались на роскошную виллу, которую арендовали девушки

    У американских супермоделей 22-летней Беллы и 24-летней Джиджи Хадид произошла неприятность во время отдыха на греческом острове Миконос. Звездных сестер ограбили. Преступники похитили ювелирные украшения, дизайнерскую одежду, модные сумки и солнцезащитные очки. Вернувшись с пляжа, девушки увидели, что их вещи были разбросаны повсюду.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Белла и Джиджи Хадид стали жертвами грабителей на отдыхе в Греции
    Фото: Instagram

    Джиджи Хадид рассказала об этом инциденте. «Нас ограбили. Никогда больше сюда не вернусь. И никому не советую. Лучше потратьте свои деньги в другом месте», – цитирует TMZ слова супермодели.

     Читайте также: Поседевший Потап поделился чувственным фото с Настей Каменских
    деньги Джиджи Хадид
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ