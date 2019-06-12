Бэнкси показал новую инсталляцию, посвященную теме брекзита



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На инсталляции выведена надпись: Keep ou (t)

На инсталляции крыса пытается взломать замок от ворот, которые символизируют запрет на свободный въезд европейцам в Великобританию.

Британский уличный художник Бэнкси представил новую инсталляцию на летней выставке в Королевской академии художеств в Лондоне. Она посвящена теме брекзита и представляет собой нечто вроде пункта таможенного контроля для европейских граждан, прибывающих в Великобританию. На инсталляции выведена надпись: Keep ou (t) - «Вход воспрещен». Буква T при этом отвалилась - ею орудует крыса (повторяющийся образ в работах Бэнкси), чтобы вскрыть замок.