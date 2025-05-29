Канада скоротить 100 тис. робочих місць

Настрій серед компаній сьогодні є гіршим, ніж під час пандемії

Другий місяць поспіль економісти Канади говорять про те, що країна входить до зони ризику рецесії. Згідно з останнім опитуванням Банку Канади, стурбованість з приводу втрати роботи зросла більш ніж на 20%, а ділова впевненість різко впала. Про це пише «Главком» із посиланням на Vancouverok.

Настрій серед компаній сьогодні є гіршим, ніж під час пандемії, стверджує Беата Каранчі, головний економіст Toronto Dominion Bank.

При цьому, якщо в США настрої теж занепадають, проте економіка тримається на плаву. У Канаді ж спостерігається тісний взаємозв'язок між негативним ставленням та реальними даними, вважає Каранчі. І додає: «Страх у Канаді є реальним, має під собою підстави». За її словами, канадські компанії скоротили 75 тис. робочих місць лише за два місяці, половина з них – у галузі виробництва.

Toronto Dominion Bank очікує, що у третьому кварталі може бути втрачено ще 100 тис. робочих місць у всій країні. В результаті рівень безробіття досягне піку в 7,2%, що на цілий процентний пункт вище за грудневий прогноз банку. Але є прогноз і гірший. Так, економісти, опитані Bloomberg, кажуть, що Канада, ймовірно, перебуває вже на ранній стадії рецесії. Вони стверджують, що у другому кварталі економіка скоротиться на 1% у річному обчисленні.

До слова, політика Трампа вплинула на курс канадского долара. Нова політика США перевертає систему, і це частково на руку Канаді. Фондові ринки слабшають, а канадський долар насправді зміцнюється.