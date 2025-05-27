Король Чарльз провів аудієнцію з прем'єром Канади Марком Карні

«Це історична честь, яка відповідає тяжкості нашого часу»

Король Чарльз III та королева Камілла розпочали дводенний державний візит до Канади. Королівське подружжя вже встигло взяти участь у низці заходів, а король Чарльз провів аудієнцію з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Про це Карні написав в Х, передає «Главком».

«Вдячний за аудієнцію у Його Величності Короля Карла III. Його Величність виголосить Тронну промову, майже через 70 років після того, як канадський суверен вперше відкрив Парламент. Це історична честь, яка відповідає тяжкості нашого часу», – написав Карні.

Ravi d’avoir eu une audience avec Sa Majesté le roi Charles III.



Demain, Sa Majesté prononcera le discours du Trône, près de 70 ans après que le souverain du Canada a ouvert le Parlement pour la première fois. Cet honneur historique est à la mesure des enjeux de notre temps. pic.twitter.com/c3cm4GDzwl — Mark Carney (@MarkJCarney) May 26, 2025

Під час візиту король Чарльз і королева Камілла вже взяли участь у низці заходів, зокрема, у церемонії посадки дерева на території офіційної резиденції генерал-губернатора Канади Рідо-Голл.

Там вже росте понад 150 пам'ятних дерев, чотири з яких були посаджені королем, принцом Уельським, та п'ять – королевою Єлизаветою II.

Після прибуття Король і Королева зустрілися з прем'єр-міністром Марком Карні, генерал-губернатором, а також лідерами трьох національних організацій корінних народів.

Раніше Марк Карні назвав майбутній візит короля «історичною честю, яка відповідає тяжкості нашого часу». Він підкреслив, що канадці на виборах обрали уряд, який зможе протистояти політиці президента Трампа та водночас будувати сильну економіку Канади.