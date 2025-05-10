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Зеленський, Макрон та Стармер прогулялися Києвом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський, Макрон та Стармер прогулялися Києвом
Лідери побували біля Стіни памʼяті на Михайлівській площі
фото: Офіс президента

Лідери України, Франції та Великої Британії пройшлися вулицею до Софійського собору

Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції Емманюель Макрон і Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання коаліції охочих пройшлися центром Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Лідери побували біля Стіни памʼяті на Михайлівській площі, поклали квіти та вшанували полеглих українських воїнів. Емманюель Макрон і Кір Стармер відзначили героїзм і мужність українців, які віддали свої життя в боротьбі проти російської агресії.

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Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер також оглянули виставку знищеної російської військової техніки, а потім пройшлися вулицею до Софійського собору. Весь час лідерів супроводжувала екскурсовод, яка розповіла про минуле й сучасне української столиці.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

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Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

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Теги: Володимир Зеленський Україна квіти Фрідріх Мерц Кір Стармер

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