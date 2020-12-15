Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус

Артистка рассказала о перезагрузке

Певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме показала фото, где она предстала в новом имидже и сообщила об участии в телешоу «Голос страны».

«Перезагрузка — слово моего года. Он изменил мою жизнь и зарядил меня невероятной энергией, которой я делюсь со своими слушателями и зрителями, а теперь буду рада поделиться с командой Dorofeeva в 11 сезоне «Голоса країни», — написала Дорофеева.

Она рассказала об ожиданиях от телешоу.

«Голоса современности, трендовые, digital-персонажи и талантливые артисты, мои люди, я жду вас в одном из красных кресел! Счастлива разделить миссию поиска новых суперзвезд с крутыми наставниками», — сообщила певица.

В комментариях многие фолловеры восхищаются новым образом певицы на фото, но теряются, на кого она похожа: на Ирину Аллегрову, Тину Кароль или Майли Сайру?

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.