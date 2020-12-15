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    Шоу-биз

    Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус

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    Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус

    Артистка рассказала о перезагрузке

    Певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме показала фото, где она предстала в новом имидже и сообщила об участии в телешоу «Голос страны».

     «Перезагрузка — слово моего года. Он изменил мою жизнь и зарядил меня невероятной энергией, которой я делюсь со своими слушателями и зрителями, а теперь буду рада поделиться с командой Dorofeeva в 11 сезоне «Голоса країни», — написала Дорофеева.

    Она рассказала об ожиданиях от телешоу.

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    Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус
    Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус
    Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус
    Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус
    Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус
    Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус
    Дорофеева кардинально сменила имидж и стала похожа на Майли Сайрус

    «Голоса современности, трендовые, digital-персонажи и талантливые артисты, мои люди, я жду вас в одном из красных кресел! Счастлива разделить миссию поиска новых суперзвезд с крутыми наставниками», — сообщила певица.

    В комментариях многие фолловеры восхищаются новым образом певицы на фото, но теряются, на кого она похожа: на Ирину Аллегрову, Тину Кароль или Майли Сайру?

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: знаменитости Надя Дорофеева певица шоу-бизнес
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