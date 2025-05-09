Білл Гейтс планує роздати майже все своє багатство протягом 20 років

Гейтс: Люди скажуть про мене різне, коли я помру, але я впевнений, що не хочу, аби серед цього було: «він помер багатим»

Гейтс має намір значно швидше, ніж планувалося, передати своє багатство на доброчинність через Gates Foundation

Засновник Microsoft Білл Гейтс оголосив про намір передати майже все своє особисте багатство протягом наступних 20 років. Про це він повідомив у заяві на своєму сайті Gates Notes, передає «Главком».

Гейтс згадав відомий вислів американського промисловця Ендрю Карнеґі з есе «Євангеліє багатства»: «Людина, яка помирає багатою, помирає зганьбленою». За його словами, ця думка не дає йому спокою останнім часом.

«Люди скажуть про мене різне, коли я помру, але я впевнений, що не хочу, аби серед цього було: «він помер багатим»», – написав мільярдер.

Він пояснив, що має намір значно швидше, ніж планувалося, передати своє багатство на доброчинність через Gates Foundation. За словами Гейтса, до 31 грудня 2045 року фонд припинить свою роботу, виконавши свою місію – покращення якості життя людей у всьому світі.

Він нагадав, що спочатку засновники фонду, він і Мелінда Гейтс, заклали в статут положення про завершення роботи організації через кілька десятиліть після їхньої смерті. Проте згодом Білл Гейтс переглянув цей підхід і дійшов висновку, що цілей можна досягти раніше.

Гейтс повідомив, що за перші 25 років роботи фонд уже передав понад $100 млрд на благодійність, значною мірою завдяки підтримці Воррена Баффета. У найближчі два десятиліття він планує подвоїти цю суму.

Хоча остаточна цифра залежатиме від економічної ситуації, очікується, що до моменту закриття Gates Foundation у 2045 році буде витрачено понад $200 млрд, включно з нинішніми активами та майбутніми внесками.

Нагадаємо, дочка американського мільярдера Білла Гейтса Фібі повідомила, що у її батька було діагностовано синдром Аспергера – один із розладів аутистичного спектру. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

При цьому, як вказує New York Post, мільярдер жодного разу публічно не заявляв про такий діагноз, хоча в мемуарах писав, що в нього, мабуть, могли б діагностувати розлад аутистичного спектру у дитинстві.