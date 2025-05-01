Громада біля Чернігова допомагає ЗСУ тим, що вимикає вуличне освітлення: у чому секрет

У Киїнській громаді з 1 травня 2025 року повністю вимикають вуличне освітлення

Гроші, які будуть зекономлені на вуличному освітленні, влада обіцяє направляти на потреби ЗСУ

У Киїнській громаді біля Чернігова з 1 травня 2025 року повністю вимикають вуличне освітлення. Як передає «Главком», про це повідомляє Киїнська сільська рада на своїй Facebook-сторінці з посиланням на розпорядження сільського голови № 40 від 25 квітня 2025 року.

Гроші, які будуть зекономлені на вуличному освітленні, місцева влада обіцяє направляти на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Як передає «Главком», про це йдеться у картці відповідного законопроєкту № 11159.

Автори законопроєкту пояснювали, що волонтерство дає молоді можливість розвивати свої навички та отримувати практичний досвід, що є корисним не лише для подальшого вступу до вишів, але й для вступу на ринок праці.

До слова, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024, пожертвувала 500 тис. грн благодійній організації «Патронатна служба Янголи Азову».

Також Магучіх пожертвувала частину своїх призових з Олімпійських ігор на допомогу тваринам. Про це повідомила організація UAnimals.

Зокрема, українка пожертвувала мільйон гривень на рахунки UAnimals та чотирьох притулків для тварин і переказала мільйон гривень зі своїх призових коштів на збір для закупівлі автівок Силам оборони України.

Як відомо, один із найбагатших людей на планеті Уоррен Баффет передав акції Berkshire Hathaway на суму $5,3 млрд. п'яти благодійним організаціям.

Уоррен Баффет робить щорічні пожертвування до п'яти благодійних організацій з 2006 року. Як пише видання CNBC, для мільярдера нинішня щорічна пожертва стала найбільшою. Загалом 9,93 млн акцій було передано до Фонду Білла та Мелінди Гейтс, а решта – до Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, названий на честь покійної першої дружини інвестора, та три благодійні фонди, очолювані його дітьми – Говардом, Сьюзан та Пітером Баффетами.