Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака

Супруги продолжат совместную работу в благотворительном фонде, однако больше не верят, что смогут «расти вместе как пара на следующем этапе жизни»

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда заявили о разводе после 27 брака. Совместное заявление пары опубликовано в твиттере бизнесмена.

В сообщении указано, что решение о разводе супруги приняли «после долгих размышлений и большой работы над отношениями». «За последние 27 лет мы вырастили трех удивительных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь», — добавили супруги. Они продолжат совместную работу в фонде, однако больше не верят, что смогут «расти вместе как пара на следующем этапе жизни».

«Мы просим уважать личное пространство и приватность нашей семьи в то время, как мы начинаем эту новую жизнь», — также указано в заявлении.

В браке у 65-летнего Билла Гейтса и 56-летней Мелинды родились трое детей: дочери Дженнифер и Фиби, а также сын Рори. Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда Френч начала работать в Microsoft. В 1994 году они поженились.

В 2000 году пара основала Фонд Билла и Мелинды Гейтс — крупнейший частный фонд в США, который за все всю свою историю потратил на благотворительность около $53,8 миллиардов.

Сейчас Forbes оценивает состояние Билла Гейта в $124 миллиарда, бизнесмен занимает четвертое место в списке богатейших людей планеты. В 2020 году журнал поставил Мелинду Гейтс на пятое место в списке самых влиятельных женщин мира.

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