Блестки, стразы, лак: Шестилетняя дочь Брюса Уиллиса сделала ему маникюр

Брюс Уиллис — звезда боевиков, а также любящий папа аж пятерых дочек

В то время как старшие проводят время в компании друзей, младшие не дают знаменитому отцу заскучать. На днях супруга актера, Эмма Хемминг, поделилась с подписчиками трогательным фото. Пятилетняя Мейбл уговорила брутального папу сделать ему маникюр. Брюс покорно отдал руки в распоряжение малышки, которая красила его ногти лаком с блестками и клеила



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Брюс Уиллис

Брюс Уиллис — звезда боевиков, а также любящий папа аж пятерых дочек

В то время как старшие проводят время в компании друзей, младшие не дают знаменитому отцу заскучать.

На днях супруга актера, Эмма Хемминг, поделилась с подписчиками трогательным фото. Пятилетняя Мейбл уговорила брутального папу сделать ему маникюр. Брюс покорно отдал руки в распоряжение малышки, которая красила его ногти лаком с блестками и клеила на них разноцветные наклейки.

Пользователи пришли в восторг от кадра. Звезду «Крепкого орешка» единогласно признали идеальным папой и попросили Эмму показать окончательный результат модного маникюра. Однако просьбу поклонников пока не удовлетворили.

Джерело: graziamagazine.ru