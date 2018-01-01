  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Блестки, стразы, лак: Шестилетняя дочь Брюса Уиллиса сделала ему маникюр

    Брюс Уиллис — звезда боевиков, а также любящий папа аж пятерых дочек
    В то время как старшие проводят время в компании друзей, младшие не дают знаменитому отцу заскучать. На днях супруга актера, Эмма Хемминг, поделилась с подписчиками трогательным фото. Пятилетняя Мейбл уговорила брутального папу сделать ему маникюр. Брюс покорно отдал руки в распоряжение малышки, которая красила его ногти лаком с блестками и клеила
    • Сьогодні, 09:34
    • Розсилка
    Брюс Уиллис
    Брюс Уиллис

    Брюс Уиллис — звезда боевиков, а также любящий папа аж пятерых дочек

    В то время как старшие проводят время в компании друзей, младшие не дают знаменитому отцу заскучать.

    На днях супруга актера, Эмма Хемминг, поделилась с подписчиками трогательным фото. Пятилетняя Мейбл уговорила брутального папу сделать ему маникюр. Брюс покорно отдал руки в распоряжение малышки, которая красила его ногти лаком с блестками и клеила на них разноцветные наклейки.

    Пользователи пришли в восторг от кадра. Звезду «Крепкого орешка» единогласно признали идеальным папой и попросили Эмму показать окончательный результат модного маникюра. Однако просьбу поклонников пока не удовлетворили.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости дети звезд актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ