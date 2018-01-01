Блестки, стразы, лак: Шестилетняя дочь Брюса Уиллиса сделала ему маникюр
- Сьогодні, 09:34
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Брюс Уиллис
Брюс Уиллис — звезда боевиков, а также любящий папа аж пятерых дочек
В то время как старшие проводят время в компании друзей, младшие не дают знаменитому отцу заскучать.
На днях супруга актера, Эмма Хемминг, поделилась с подписчиками трогательным фото. Пятилетняя Мейбл уговорила брутального папу сделать ему маникюр. Брюс покорно отдал руки в распоряжение малышки, которая красила его ногти лаком с блестками и клеила на них разноцветные наклейки.Пользователи пришли в восторг от кадра. Звезду «Крепкого орешка» единогласно признали идеальным папой и попросили Эмму показать окончательный результат модного маникюра. Однако просьбу поклонников пока не удовлетворили.
Джерело: graziamagazine.ru