Джеймс Кэмерон прокомментировал историю Элизы Душку о растлении и домогательствах

Элиза Душку стала одной из тех звезд, кто пожаловался на сексуальные домогательства 20-летней давности

Звезда сериала «Баффи» рассказала, что во время съемок фильма «Правдивая ложь» в 1994 году к ней приставал постановщик трюков, 37-летний Джоэл Крамер. Самой Элизе на тот момент было всего 12 лет, поэтому заявление звучит действительно шокирующе. На него отреагировал режиссер картины Джеймс Кэмерон. В минувшие выходные Душку



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Элиза Душку стала одной из тех звезд, кто пожаловался на сексуальные домогательства 20-летней давности

Звезда сериала «Баффи» рассказала, что во время съемок фильма «Правдивая ложь» в 1994 году к ней приставал постановщик трюков, 37-летний Джоэл Крамер. Самой Элизе на тот момент было всего 12 лет, поэтому заявление звучит действительно шокирующе. На него отреагировал режиссер картины Джеймс Кэмерон.

В минувшие выходные Душку на своей странице в Facebook написала, что Крамер домогался ее, о чем она рассказала семье и близким друзьям, но никто не смог помочь ей в неравной борьбе против представителя киноиндустрии. Когда Кэмерон услышал эту историю, то был в шоке. «Если бы я тогда узнал о том, что творится, я бы не был милосердным», - заявил режиссер. Кэмерон отметил, что Элиза – очень смелая и важно не молчать о таком. «Не нужно бояться говорить о таких вещах, очень важно, чтобы абьюзеры знали, что им это с рук не сойдет и они будут наказаны», - добавил Кэмерон.

Джейми Ли Кертис, которая сыграла главную роль в той же картине, дала свой комментарий истории Элизы. Актриса заявила, что этот инцидент – пример жестокого отношения к детям. Кертис также считает, что в мире должны быть созданы все условия для того, чтобы все люди, на себе испытав харрасмент или дискриминацию, могли рассказать об этом и почувствовать себя в безопасности.

Джерело: popcornnews