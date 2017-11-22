Кэти Перри рассказала о пластических операциях

Певица утверждает, что у нее все натурально

Ни для кого не секрет, что многие знаменитости ради усовершенствования внешности прибегают к услугам пластических хирургов. Некоторые это даже не скрывают, а другие отрицают, несмотря на явные изменения во внешнем виде. Кэти Перри же не относится ни к тем и ни другим, однако отчитаться ей все же пришлось. Не так давно пользователи обвинили



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Певица утверждает, что у нее все натурально

Ни для кого не секрет, что многие знаменитости ради усовершенствования внешности прибегают к услугам пластических хирургов. Некоторые это даже не скрывают, а другие отрицают, несмотря на явные изменения во внешнем виде. Кэти Перри же не относится ни к тем и ни другим, однако отчитаться ей все же пришлось.

Не так давно пользователи обвинили звезду в том, что она увеличила грудь и сделала пластику лица, и вот наконец Кэти решила расставить все точки над «i». В интервью для одного из зарубежных изданий звезда заявила, что ее внешность абсолютно натуральна: «Я никогда не делала пластику и ничего не увеличивала, все это очередные слухи».

Но певица решила быть честной до конца и призналась, что кое-что она все же делала: «Если уж на чистоту, то я хожу к косметологам для лазерных процедур и инъекций, чтобы убрать круги под глазами. Кстати, всем советую».

Несмотря на то, что сама Кэти не делала операции, к пластической хирургии она относится вполне спокойно. Она считает, что это выбор каждого, и осуждать его никто не вправе. «В конце концов кому какое до чужой внешности? Если кому-то хочется изменить себя, то это не должно быть проблемой общественности», — заявила Кэти.

Джерело: graziamagazine.ru