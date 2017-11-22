Кэти Перри рассказала о пластических операциях
- Вчора, 22:29
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Розсилка
Певица утверждает, что у нее все натурально
Ни для кого не секрет, что многие знаменитости ради усовершенствования внешности прибегают к услугам пластических хирургов. Некоторые это даже не скрывают, а другие отрицают, несмотря на явные изменения во внешнем виде. Кэти Перри же не относится ни к тем и ни другим, однако отчитаться ей все же пришлось.
Не так давно пользователи обвинили звезду в том, что она увеличила грудь и сделала пластику лица, и вот наконец Кэти решила расставить все точки над «i». В интервью для одного из зарубежных изданий звезда заявила, что ее внешность абсолютно натуральна: «Я никогда не делала пластику и ничего не увеличивала, все это очередные слухи».
Но певица решила быть честной до конца и призналась, что кое-что она все же делала: «Если уж на чистоту, то я хожу к косметологам для лазерных процедур и инъекций, чтобы убрать круги под глазами. Кстати, всем советую».
Джерело: graziamagazine.ru