Борис Джонсон назвал свои любимые фильмы



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Премьер-министр Великобритании предпочитает комедии

Лидер партии консерваторов вступил в должность премьер-министра в минувшую среду, 24 июля. Однако пока Борис Джонсон ждал официального назначения на пост главы кабмина, журналисты британского издания Express поинтересовались у политика, какие фильмы он предпочитает смотреть.

Оказалось, что политик, несмотря на свой солидный статус, обожает комедии. По его словам, ему нравятся такие комедии, как «Розовая пантера» и «Вышибалы».

«Розовая пантера», я вынужден признать, невероятно забавная комедия. Она фантастически смешная и я смеялся до колик, когда смотрел ее», - признался он. Что же касается «Вышибал», то Джонсон назвал фильм «блестящим».

Спросили у премьера и о его любимых сценах в фильмах. Ответ Бориса многих заставил удивиться. «Многочисленные сцены возмездия в конце «Крестного отца», – признался Джонсон.