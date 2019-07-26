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    Жизнь

    Борис Джонсон назвал свои любимые фильмы

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    <p>Борис Джонсон</p> <p>instagram.com/borisjohnsonmp</p> - Борис Джонсон назвал свои любимые фильмы

    Борис Джонсон

    instagram.com/borisjohnsonmp

    Премьер-министр Великобритании предпочитает комедии

    Лидер партии консерваторов вступил в должность премьер-министра в минувшую среду, 24 июля. Однако пока Борис Джонсон ждал официального назначения на пост главы кабмина, журналисты британского издания Express поинтересовались у политика, какие фильмы он предпочитает смотреть.

    Оказалось, что политик, несмотря на свой солидный статус, обожает комедии. По его словам, ему нравятся такие комедии, как «Розовая пантера» и «Вышибалы».

    «Розовая пантера», я вынужден признать, невероятно забавная комедия. Она фантастически смешная и я смеялся до колик, когда смотрел ее», - признался он. Что же касается «Вышибал», то Джонсон назвал фильм «блестящим».

    Спросили у премьера и о его любимых сценах в фильмах. Ответ Бориса многих заставил удивиться. «Многочисленные сцены возмездия в конце «Крестного отца», – признался Джонсон.

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