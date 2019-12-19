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    Фото

    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой

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    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Bored Panda

    Приходить к Санте в торговый центр – это ритуал, который любят дети

    Однако, посадить своих детей на колени Санты и получить волшебную фотографию, которая станет вашей рождественской открыткой для бабушек и дедушек, не всегда легко. К тому же, сами дети могут капризничать, плакать или просто уснуть в руках «волшебника».

    Поэтому каждый, кто надевает красный бархатный костюм и играет роль Санты, действительно должен быть добрым и терпеливым человеком.

    Ведь им приходится распространять рождественскую магию на сотни детей несколько часов подряд и даже «приручать» тех малышей, которые капризничают и не хотят фотографироваться.

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    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой
    Ужас и радость взрослых: забавные фото с Сантой

    На этих забавных фотографиях маленькие дети, которые не смогли усидели на коленях Санты или боялись его, а также взрослые, которые просто любят Рождество, поэтому продолжают возвращаться к такому ритуалу каждый год.

    Джерело: boredpanda.com

    фотография дети Рождество взрослые
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