Британцы раскрыли тайну трех колец на безымянном пальце Меган Маркл



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Меган Маркл и принц Гарри

Первое украшение принц Гарри преподнес невесте на помолвку

Новое украшение принц Гарри подарил своей супруге на первую годовщину свадьбы. Теперь Меган Маркл носит три кольца на безымянном пальце.

Герцогиня Сассекская впервые вышла в свет, появившись на военном параде Trooping The Colour по случаю официального празднования 93-летия королевы Елизаветы.

37-летняя Меган Маркл выбрала платье любимого дизайнера Givenchy глубокого синего цвета, а также шляпку в тон от бренда Noel Stewart. Поклонники принца Гарри и Меган Маркл заметили необычную деталь – на безымянном пальце Меган красовались сразу три кольца.

Первое украшение принц Гарри преподнес невесте на помолвку. Он лично принимал участие в разработке его дизайне, использовав бриллианты из коллекции принцессы Дианы. Второе обручальное кольцо герцогиня Сассекская получила в день свадьбы. Как выяснилось, третье украшение принц Гарри преподнес жене на первую годовщину свадьбы, которую они отметили 19 мая. Так как все три кольца важны для Меган, она предпочла надеть их все сразу, сообщает Ok Magazine.