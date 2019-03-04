Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Марлк LegionMedia

Королевский биограф Анна Пастернак выразила опасения за жизнь беременной герцогини Сассекской

Анна Пастернак уверена, что против 37-летней Меган Маркл существует заговор.

С таким заявлением Анна выступила в интервью Mirror. Она считает, что организаторами заговора стали королевские придворные, которых принцесса Диана называла «людьми в сером».

По словам биографа, британцы недовольны герцогиней. Градус напряжения достиг такой точки, что под угрозой оказалась жизнь Меган и ее будущего ребенка. «Меган — как граната, которую бросили в эту архаичную систему. Взрывы уже начались и, я думаю, они ещё продолжатся», — поделилась Анна.

Причин недолюбливать супругу принца Гарри в Великобритании не так уж и мало. Меган не только сменила веру ради замужества, но и у нее был за плечами неудачный брак. Кроме этого герцогиня Сассекская отличается расточительностью и по части гардероба: ее траты на одежду только подливают масла в огонь.