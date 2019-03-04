Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
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Королевский биограф Анна Пастернак выразила опасения за жизнь беременной герцогини Сассекской
Анна Пастернак уверена, что против 37-летней Меган Маркл существует заговор.
С таким заявлением Анна выступила в интервью Mirror. Она считает, что организаторами заговора стали королевские придворные, которых принцесса Диана называла «людьми в сером».
По словам биографа, британцы недовольны герцогиней. Градус напряжения достиг такой точки, что под угрозой оказалась жизнь Меган и ее будущего ребенка. «Меган — как граната, которую бросили в эту архаичную систему. Взрывы уже начались и, я думаю, они ещё продолжатся», — поделилась Анна.
Причин недолюбливать супругу принца Гарри в Великобритании не так уж и мало. Меган не только сменила веру ради замужества, но и у нее был за плечами неудачный брак. Кроме этого герцогиня Сассекская отличается расточительностью и по части гардероба: ее траты на одежду только подливают масла в огонь.