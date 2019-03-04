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    Жизнь

    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл

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    Принц Гарри и Меган Марлк - Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Марлк
    LegionMedia

    Королевский биограф Анна Пастернак выразила опасения за жизнь беременной герцогини Сассекской

    Анна Пастернак уверена, что против 37-летней Меган Маркл существует заговор.

    С таким заявлением Анна выступила в интервью Mirror. Она считает, что организаторами заговора стали королевские придворные, которых принцесса Диана называла «людьми в сером».

    По словам биографа, британцы недовольны герцогиней. Градус напряжения достиг такой точки, что под угрозой оказалась жизнь Меган и ее будущего ребенка. «Меган — как граната, которую бросили в эту архаичную систему. Взрывы уже начались и, я думаю, они ещё продолжатся», — поделилась Анна.

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    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл
    Британка раскрыла заговор простив Меган Маркл

    Причин недолюбливать супругу принца Гарри в Великобритании не так уж и мало. Меган не только сменила веру ради замужества, но и у нее был за плечами неудачный брак. Кроме этого герцогиня Сассекская отличается расточительностью и по части гардероба: ее траты на одежду только подливают масла в огонь.

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