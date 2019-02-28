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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри ждут девочку

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл и принц Гарри ждут девочку
    Принц Гарри и Меган Маркл

    В сети наконец-то опубликовали видео с baby-shower

    На прошлой неделе Меган Маркл провела в Нью-Йорке baby-shower — традиционную вечеринку в честь будущего рождения малыша.

    Теперь в сети появились кадры из инстаграм-сторис, где видно праздничный торт, пирожные, пряники и другие угощения. Вечеринка проходила в нежной цветовой гамме с оттенками персикового, светло-розового и мятного.

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    Публикация от Des Ray (@desilou42)

    На некоторых кадрах есть хештег #girl. Очевидно, герцоги Сассекские ждут именно девочку.

    Джерело: Buro 24/7

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