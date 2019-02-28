Меган Маркл и принц Гарри ждут девочку



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Принц Гарри и Меган Маркл

В сети наконец-то опубликовали видео с baby-shower

На прошлой неделе Меган Маркл провела в Нью-Йорке baby-shower — традиционную вечеринку в честь будущего рождения малыша.

Теперь в сети появились кадры из инстаграм-сторис, где видно праздничный торт, пирожные, пряники и другие угощения. Вечеринка проходила в нежной цветовой гамме с оттенками персикового, светло-розового и мятного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Des Ray (@desilou42) 25 Фев 2019 в 3:59 PST

На некоторых кадрах есть хештег #girl. Очевидно, герцоги Сассекские ждут именно девочку.

Джерело: Buro 24/7