Меган Маркл и принц Гарри ждут девочку
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Принц Гарри и Меган Маркл
В сети наконец-то опубликовали видео с baby-shower
На прошлой неделе Меган Маркл провела в Нью-Йорке baby-shower — традиционную вечеринку в честь будущего рождения малыша.
Теперь в сети появились кадры из инстаграм-сторис, где видно праздничный торт, пирожные, пряники и другие угощения. Вечеринка проходила в нежной цветовой гамме с оттенками персикового, светло-розового и мятного.
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На некоторых кадрах есть хештег #girl. Очевидно, герцоги Сассекские ждут именно девочку.
Джерело: Buro 24/7