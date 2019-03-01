Стало известно, что Меган Маркл подарила гостям на baby shower



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Меган Маркл graziamagazine.ru

Вечеринка, посвященная скорому рождению первенца Меган Маркл и принца Гарри, прошла еще на прошлой неделе, но подробности праздника появляются до сих пор

Журналистам портала Page Six удалось узнать, что же положила герцогиня в подарочные наборы для своих гостей.

На прошлой неделе подруги Меган Маркл, в числе которых Амаль Клуни, Серена Уильямс, стилист Джессика Малруни, дизайнер Миша Нону и актриса сериала «Форс-мажоры» Эбигейл Спенсер, устроили для нее baby shower, ради которого герцогиня Сассекская сорвалась из Лондона и перелетела через Атлантику. Вечеринка прошла в Нью-Йорке в пентхаусе отеля The Mark.

Среди подарков от подруг можно было увидеть золотую подвеску в виде слова «мамочка», кроватку-трансформер Babyletto Hudson 3-в-1 за 379 долларов, детский велосипед Trek и набор чемоданов Away. Герцогиня тоже не оставила подруг без памятных сувениров.

В подарочную кожаную сумку-тоут марки Cuyana за 195 долларов Меган положила: свечу Jo Malone Green Tomato Leaf Home за 67 долларов, масло для тела Susanne Kaufmann за 66 долларов, продукцию марки Honest, которая принадлежит Джессике Альбе, а также очищающую пенку Tatcha The Rice Polish – любимое средство герцогини.

Стоит отметить, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон пропустила baby shower Меган Маркл. Герцогиня предпочла провести время с детьми и мужем.

Джерело: Hello!