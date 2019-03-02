Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

Жительница Техаса решилась на радикальное преображение из-за неуверенности в себе.

Многодетная мама из США потратила $30 тысяч, чтобы стать копией Меган Маркл. Как призналась жительница Техаса Шочил Грир, на преображение своей внешности она решилась из-за неуверенности в себе, а также из восхищения красотой супруги британского принца Гарри.

36-летняя американка неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Ей изменили форму носа, увеличили губы, вставили имплант в подбородок, сделали подтяжку век, липосакцию всей поверхности бедер, живота и ягодиц. После этого Шочил наконец почувствовала себя почти как настоящая принцесса.

«Я не думаю, что выгляжу в точности как Меган Маркл, но теперь наше сходство стало гораздо заметнее. Мой нос определенно стал таким же, как у нее», – цитирует американку издание The Sun.

Сейчас у Грир трое детей, младшей из которых еще не исполнилось и двух лет. По словам женщины, теперь она так похожа на герцогиню Сассекскую, что малышка, видя фотографии королевской особы, путает ее с матерью и даже начинает кричать: «Мама, мама!»