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    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл

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    <p>Меган Маркл</p> <p></p> - Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл

    Меган Маркл

    Жительница Техаса решилась на радикальное преображение из-за неуверенности в себе.

    Многодетная мама из США потратила $30 тысяч, чтобы стать копией Меган Маркл. Как призналась жительница Техаса Шочил Грир, на преображение своей внешности она решилась из-за неуверенности в себе, а также из восхищения красотой супруги британского принца Гарри.

    36-летняя американка неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Ей изменили форму носа, увеличили губы, вставили имплант в подбородок, сделали подтяжку век, липосакцию всей поверхности бедер, живота и ягодиц. После этого Шочил наконец почувствовала себя почти как настоящая принцесса.

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    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Американка потратила $30 тысяч на операции, чтобы стать копией Меган Маркл
    Фото: The Sun / Caters news agency

    «Я не думаю, что выгляжу в точности как Меган Маркл, но теперь наше сходство стало гораздо заметнее. Мой нос определенно стал таким же, как у нее», – цитирует американку издание The Sun.

    Сейчас у Грир трое детей, младшей из которых еще не исполнилось и двух лет. По словам женщины, теперь она так похожа на герцогиню Сассекскую, что малышка, видя фотографии королевской особы, путает ее с матерью и даже начинает кричать: «Мама, мама!»

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    мода и красота фотография Меган Маркл США новости
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