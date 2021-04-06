Выступавшая за естественную красоту украинская блогерша в белье показала результат пластики

Девушка призналась, что с трудом втиснулась в бюстгальтер

25-летняя блогерша София Стужук ранее выступала за естественную красоту, но изменила свое мнение. В конце марта многодетная мама перенесла операцию по увеличению груди. Сегодня она показала, как теперь выглядит ее фигура.

София опубликовала видео, на котором предстала в откровенном кружевном белье красного цвета. Грудь девушки была настолько большой, что, казалось, вот-вот выскочит из бюстгальтера. Блогерша сама немного поразилась, насколько изменились ее формы. Она даже в шутку сравнила себя с порноактрисой.

«Сейчас мне ясно только одно: мне нужно менять все белье, которое у меня есть. Потому что не подходят ни одни бюсты, у меня очень большие сисюши. Читаю ваши комментарии, что выглядит еще очень искусственно, я знаю. Это еще сильно надуто, присутствует огромный отек. Мне еще долго ходить в бандажном белье. Так что через время будет по-другому смотреться», — объяснила Стужук.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.