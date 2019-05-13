Бритни Спирс заявила, что ее насильно держали в клинике по настоянию отца



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Бритни Спирс Legion-Media

37-летняя Бритни Спирс сообщила в суде, что отец насильно держал ее в клинике и заставлял принимать лекарства. Кроме того, певица попросила освободить ее из-под его опеки

В Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором присутствовала поп-звезда, а также ее кровные родственники и адвокаты. Несмотря на то, что все проходило в строгой секретности, журналистам удалось узнать некоторые подробности. Знаменитая блондинка обвинила отца, 66-летнего Джейми Спирса, в том, что он держал ее клинике без ее согласия и настаивал на том, чтобы она принимала препараты с содержанием наркотических веществ.

Бритни заявила, что хочет избавиться от отцовской опеки, под которой находится с 2008 года. Однако суд пока не вынес решения, ведь судя по тому, как певица спокойно покидала клинику, ее версия с насильственным удержанием кажется не очень убедительной. Исполнительницы хита «Toxic» предстоит пройти психиатрическую экспертизу, а также дождаться нового судебного заседания, которое состоится 18 сентября. Примечательно, что на нем Бритни не обязана присутствовать.

В начале апреля певица попала в психиатрическую клинику. Причиной госпитализации назвали срыв звезды после того, как она узнала о проблемах со здоровьем у отца. Бритни прошла 30-дневный курс лечения и была выписана 3 апреля. Сейчас она до сих пор находится под наблюдением врачей, однако уже из дома.

Джерело: graziamagazine.ru