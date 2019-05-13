Эмилия Кларк рассказала, что помогало ей комфортнее сниматься обнаженной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмилия Кларк

Роль Дейенерис Таргариен не только превратила Эмилию Кларк в мировую звезду, но и не раз испытывала ее на прочность

В разговоре с изданием The Mirror актриса вспомнила знаменитую откровенную сцену со своим участием и рассказала, что ей нужны были всего две вещи, чтобы чувствовать себя комфортно, раздеваясь на съемочной площадке.

В шестом сезоне «Игры престолов» героиня Эмилии Кларк прошла сквозь огонь и заставила других персонажей преклонить перед ней колени. Актрисе очень понравилась эта сцена, несмотря на то, что ради нее ей вновь пришлось обнажиться. «Это был вдохновляющий и очень мощный момент. Я была так взволнована им. Это не сексуальная сцена, и Дейнерис голая не просто так. Она предстала обнаженной, потому что уничтожила недооценивших ее врагов в пламени. Она разыграла свой козырь — как я могла отказаться от этого? Все, что мне было нужно, это водка и правильное освещение. И я была готова», — рассказала Эмилия.

Этим откровением звезда поделилась после интервью изданию Stylist, в котором Кларк призналась, что потеряла уверенность в себе после операций на мозге. «Я не хотела смотреть на свое лицо. Глядя в зеркало, я видела лишь боль в глазах. Мое лицо не изменилось, но отношение к себе стало другим. Я даже наносила макияж, не используя зеркала, что, наверное, портило мою внешность еще больше», — призналась актриса.

Джерело: popcornnews