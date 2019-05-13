Сеть покорил сюрреалистичный клип Бьорк, снятый немецким художником Тобиасом Греммлером



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В Сети появился клип на песню Tabula Rasa исландской певицы и актрисы Бьорк

Tabula Rasa - трек из последнего альбома исполнительницы Utopia, который вышел в ноябре 2017-го. Снял сюрреалистичное видео немецкий дизайнер и художник Тобиас Греммлер, известный использованием визуальных метаморфоз и абстракций в своем творчестве.

«Создавая это видео, я был глубоко вдохновлен музыкой и текстом песни Tabula Rasa. Визуальные трансформации Бьорк в цветы, похожие на фавнов, и гористые ландшафты олицетворяют утопическую концепцию гармоничного сосуществования природы и человека, основанную на эмпатии», — отметил художник в описании к видео.

Помимо создания визуальных концепций и преподавания Тобиас Греммлер также занимается музыкой. По его мнению, процесс написания музыки во многом пересекается с визуальным творчеством. «В начале 90-х я создал музыку для нескольких театральных постановок. Методы написания музыки очень похожи на те, которые я использую для создания визуальных произведений. Обе эти сферы включают аспекты ритма и повторений, контраста и вариативности. Между этими дисциплинами существует неотъемлемая согласованность, которую я пытаюсь выразить. И посредством этого выражения границы между двумя видами искусства начинают растворяться. На самом деле, меня гораздо сильнее интересует процесс растворения, нежели объединения этих дисциплин», — объяснял Греммлер в одном из своих интервью.

Джерело: Bird In Flight