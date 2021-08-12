Бывшая супруга Эминема попыталась покончить с собой

Эм и Ким поженились в 1999-м

30 июля кто-то вызвал полицию и медиков в дом Ким Скотт — бывшей жены Эминема, сообщив о суицидальном поведении женщины. Ким была настолько агрессивна, что полицейским пришлось ее усмирить, но медики все равно не смогли провести осмотр.

Источники TMZ сообщают, что видели на полу очень много крови. Ким была госпитализирована, но сейчас продолжает восстановление дома.

Эм и Ким поженились в 1999-м, развелись через два года и снова сошлись на несколько месяцев в 2006-м. Их дочери Хейли Джейд уже 25 лет.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.