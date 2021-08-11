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    Между ними – химия. Звезды сериала «Друзья» закрутили роман

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    Между ними – химия. Звезды сериала «Друзья» закрутили роман

    Недавно 54-летний Дэвид даже вылетел из Нью-Йорка к Дженнифер в Лос-Анджелес

    Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер десять лет играли возлюбленных в сериале «Друзья». Причем оба признавались, что между ними действительно были нежные чувства, однако переступать черту никто не решался. Как оказалось, для пары еще не все потеряно. Инсайдеры уверяют: артисты все-таки закрутили роман вне камер.

    Минувшей весной зрители увидели долгожданный спецвыпуск сериала «Друзья». Актеры впервые вернулись к своим ролям спустя почти 20 лет и были невероятно рады увидеться. А для Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера встреча и вовсе оказалась судьбоносной. Говорят, что во время съемок экранные влюбленные наконец-то признались в нежных чувствах.

    По словам инсайдеров, сразу после выхода проекта пара начала активную переписку. Оба вспомнили, что нравились друг другу еще в период работы над первым сезоном «Друзей», но так и не смогли начать отношения, потому что уже имели вторые половинки. «Мы просто направили все наше обожание и любовь в Росс и Рэйчел», — признавался Швиммер.

    Недавно 54-летний Дэвид даже вылетел из Нью-Йорка к Дженнифер в Лос-Анджелес. Там они провели несколько романтических вечеров. «Они хорошо проводили время, болтая и смеясь, — делятся в окружении звезд. — Их также заметили гулящими по одному из любимых виноградников Джен в Санта-Барбаре. Они пили вино и выглядели так, что сразу было ясно: между ними химия».

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Между ними – химия. Звезды сериала «Друзья» закрутили роман