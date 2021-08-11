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    Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 25 кг

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    Солистка группы Kazka Александра Зарицкая - Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 25 кг
    Солистка группы Kazka Александра Зарицкая

    Артистка вспомнила, из-за чего потеряла так много веса.

    Солистка группы Kazka Александра Зарицкая, которая стала участницей «Танцев со звездами», вспомнила как когда-то похудела на 25 килограмм.

    Тогда исполнительнице было примерно 23 года. Она уехала из родного Харькова в Одессу, чтобы изменить свою жизнь. Как призналась Зарицкая, в Харькове она училась на юриста, но не чувствовала себя счастливой. Артистка закончила четыре курса юридического факультета, однако на пятый не пошла. Зато Александра собрала рюкзак и отправилась на целых два года в Одессу в поисках лучшей жизни.

    Зарицкая вспомнила, что отец к ней приезжал и был несколько шокирован тем, как живет его ребенок.

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    Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 25 кг
    Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 25 кг
    Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 25 кг
    Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 25 кг

    «Папа был в шоке. Они приезжали на квартиру, в которой я жила, и папа всегда такой:" Боже, Саша, ты здесь живешь? Боже, бедная моя. На тебе чайник, на тебе какую-то мультиварку". Мы почти там не ели. Кстати, я там очень похудела. Килограммов на 25, наверное. Потому что очень много гуляли, мы с утра до ночи тусовались везде», — поделилась Зарицкая во время беседы с Машей Ефросининой.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Kazka новости
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    Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 25 кг