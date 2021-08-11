Солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 25 кг

Артистка вспомнила, из-за чего потеряла так много веса.

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая, которая стала участницей «Танцев со звездами», вспомнила как когда-то похудела на 25 килограмм.

Тогда исполнительнице было примерно 23 года. Она уехала из родного Харькова в Одессу, чтобы изменить свою жизнь. Как призналась Зарицкая, в Харькове она училась на юриста, но не чувствовала себя счастливой. Артистка закончила четыре курса юридического факультета, однако на пятый не пошла. Зато Александра собрала рюкзак и отправилась на целых два года в Одессу в поисках лучшей жизни.

Зарицкая вспомнила, что отец к ней приезжал и был несколько шокирован тем, как живет его ребенок.

«Папа был в шоке. Они приезжали на квартиру, в которой я жила, и папа всегда такой:" Боже, Саша, ты здесь живешь? Боже, бедная моя. На тебе чайник, на тебе какую-то мультиварку". Мы почти там не ели. Кстати, я там очень похудела. Килограммов на 25, наверное. Потому что очень много гуляли, мы с утра до ночи тусовались везде», — поделилась Зарицкая во время беседы с Машей Ефросининой.

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