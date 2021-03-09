Бывшая жена основателя Amazon вышла замуж за школьного учителя (фото)

О свадьбе рассказал сам жених, опубликовав письмо на сайте благотворительной инициативы

Бывшая жена самого богатого человека мира, главы Amazon Джеффа Безоса, вышла замуж за школьного учителя из Сиэтла. Маккензи Скотт, чье собственное состояние также насчитывает более 50 миллиардов долларов, стала супругой преподавателя естественных наук Дэна Джуэтта. Сам Безос уже заявил, что Дэн «замечательный парень» — и он «рад за них обоих».

О свадьбе рассказал сам жених, опубликовав письмо на сайте благотворительной инициативы The Giving Pledge. В 2019 году Маккензи официально развелась с владельцем Amazon, который по результатам бракоразводного процесса оставил ей четверть принадлежавших ему акций компании.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык откровенно рассказала о проблемах в интимной жизни: «С сексом проблема».

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать. Я снова наверное начну петь песни «Одинокая», «Она мне сегодня позвонила», -призналась артистка.