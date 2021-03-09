Бритни Спирс сняла видео с бойфрендом в душе и шокировала фанатов

Подписчикам звезды понравились ее видео

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс сняла видео в честь дня рождения своего бойфренда и восхитила фанатов. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя певица станцевала в душевой кабине в белом банном халате под свою песню Toxic. В момент, когда в треке играет скрипка, знаменитость подходит к стеклу и проводит по нему носом и ртом, делая вид, что воспроизводимый звук происходит от ее движения. То же самое сделал ее 27-летний возлюбленный, актер Сэм Асгари (Sam Asghari). «Поздравляю с днем рождения мужчину, который всегда заставляет меня смеяться. У кого получилось лучше?» — подписала она пост, набравший почти 1,3 миллиона лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Подписчикам звезды понравились ее видео, и они одобрительно высказались в комментариях. «Это сделало мой день», «Какие классные у вас отношения», «Они выглядят такими счастливыми», «Это подняло мне настроение», «Великолепно», — писали юзеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.