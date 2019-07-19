  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели

    • Розсилка
    Николь Кидман и Кєти Холмс - Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Николь Кидман и Кєти Холмс

    Кэти Холмс родила в браке с актером дочь Сури

    52-летняя Николь Кидман и 40-летняя Кэти Холмс ждут пополнения в своих семьях. Бывшие жены 57-летнего Тома Круза смогли забеременеть в результате эко.

    Голливудская актриса Николь Кидман готовится подарить еще одного ребенка мужу - музыканту Киту Урбану. Пара воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Сандэй Роуз и 8-летнюю Фэйт Маргарет. Первую наследницу кинозвезда родила сама, вторую - суррогатная мать. У Кидман также есть приемные дети: 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла, которых она усыновила в браке с Томом Крузом.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели
    Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели

    Ждет ребенка еще одна бывшая супруга Круза - Кэти Холмс. Актриса родила в браке с ним дочь Сури. Девочке сейчас 13 лет, она живет с матерью. После развода у актрисы завязались отношения с шоуменом Джейми Фоксом.

     Читайте также: Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки.


     

    дети актриса Николь Кидман
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ