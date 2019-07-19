Бывшие жены Тома Круза, актрисы Николь Кидман и Кэти Холмс, забеременели



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Николь Кидман и Кєти Холмс

Кэти Холмс родила в браке с актером дочь Сури

52-летняя Николь Кидман и 40-летняя Кэти Холмс ждут пополнения в своих семьях. Бывшие жены 57-летнего Тома Круза смогли забеременеть в результате эко.

Голливудская актриса Николь Кидман готовится подарить еще одного ребенка мужу - музыканту Киту Урбану. Пара воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Сандэй Роуз и 8-летнюю Фэйт Маргарет. Первую наследницу кинозвезда родила сама, вторую - суррогатная мать. У Кидман также есть приемные дети: 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла, которых она усыновила в браке с Томом Крузом.

Ждет ребенка еще одна бывшая супруга Круза - Кэти Холмс. Актриса родила в браке с ним дочь Сури. Девочке сейчас 13 лет, она живет с матерью. После развода у актрисы завязались отношения с шоуменом Джейми Фоксом.



